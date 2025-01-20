В Ленобласти расстреляли семью из четырех человек

В Ленинградской области четверо мужчин совершили вооруженное нападение на семью жителя деревни Кипень, использовав травматический пистолет. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.
«Жертвой нападения стала 40-летняя женщина, она госпитализирована с травматическим ранением головы в тяжелом состоянии. Различные травмы получили 40-летний муж пострадавшей, 19-летний сын и 16-летняя дочь также госпитализированы», — заявили в ведомстве. Информацию передает ТАСС.
Отмечается, что в полицию сообщение о стрельбе поступило 19 января в 11:17. Инцидент произошел у дома №17 по 9-му Лисьему проезду в деревне Кипень. Четверо мужчин, один из которых был вооружен травматическим пистолетом, приехали на автомобиле к дому семьи и открыли огонь.
По данным следствия, нападение произошло из-за спора за автомобиль «ГАЗ Некст», который обвиняемые хотели забрать. Глава семейства удерживал его из-за финансовых разногласий с одним из нападавших.
После инцидента нападавшие скрылись на «Мерседесе», который вскоре был остановлен полицией. Четырех мужчин в возрасте от 24 до 44 лет задержали и доставили в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, а один из нападавших задержан с незарегистрированным травматическим пистолетом.
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