19 января 2025
18 января 2025

В Сургуте откроется первый магазин Putin Team

© Служба новостей «URA.RU»
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Дата открытия магазина в Сургуте пока неизвестна
Дата открытия магазина в Сургуте пока неизвестна Фото:

В сургутском ТРЦ «Сити Молл» откроется первый в городе магазин одежды бренда Putin Team Russia. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердили в самом торгово-развлекательном центре.

«Да, магазин откроется», — прокомментировали агентству в администрации ТРЦ. Однако дата открытия еще неизвестна. Пока что единственный в ХМАО магазин Putin Team Russia работает в Ханты-Мансийске.

Популярный магазин парфюмерии и косметики «Золотое яблоко» также вскоре распахнет двери в Сургуте. Он расположится в торговом центре «Аура».

Ранее URA.RU сообщало об открытии в первого в ХМАО брендового бутика Karl Lagerfeld. Французский бренд одежды основал кутюрье с мировым именем — Карл Лагерфельд.

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В сургутском ТРЦ «Сити Молл» откроется первый в городе магазин одежды бренда Putin Team Russia. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердили в самом торгово-развлекательном центре. «Да, магазин откроется», — прокомментировали агентству в администрации ТРЦ. Однако дата открытия еще неизвестна. Пока что единственный в ХМАО магазин Putin Team Russia работает в Ханты-Мансийске. Популярный магазин парфюмерии и косметики «Золотое яблоко» также вскоре распахнет двери в Сургуте. Он расположится в торговом центре «Аура». Ранее URA.RU сообщало об открытии в первого в ХМАО брендового бутика Karl Lagerfeld. Французский бренд одежды основал кутюрье с мировым именем — Карл Лагерфельд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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