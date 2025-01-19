В Сургуте откроется первый магазин Putin Team

В сургутском ТРЦ «Сити Молл» откроется первый в городе магазин одежды бренда Putin Team Russia. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердили в самом торгово-развлекательном центре.
«Да, магазин откроется», — прокомментировали агентству в администрации ТРЦ. Однако дата открытия еще неизвестна. Пока что единственный в ХМАО магазин Putin Team Russia работает в Ханты-Мансийске.
Популярный магазин парфюмерии и косметики «Золотое яблоко» также вскоре распахнет двери в Сургуте. Он расположится в торговом центре «Аура».
Ранее URA.RU сообщало об открытии в первого в ХМАО брендового бутика Karl Lagerfeld. Французский бренд одежды основал кутюрье с мировым именем — Карл Лагерфельд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!