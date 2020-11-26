26 ноября 2020

В руководстве свердловской Росгвардии первый случай коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция генерала Росгвардии Ясинского. Челябинск, погон, генерал-майор, шеврон, росгвардия
Командир, о котором идет речь, формально находится в отпуске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В высшем руководстве свердловского управления Росгвардии зафиксирован случай коронавируса, сообщили URA.RU источники в силовых структурах. Фамилию командира, несколько дней назад сдавшего положительный тест, агентство не может раскрывать в связи с требованиями законодательства.

«О том, что [один из начальников свердловского управления Росгвардии] болен коронавирусом, стало известно четыре-пять дней назад. Информация об этом тщательно скрывается. Формально он находится в отпуске», — поделился инсайдер. В пресс-службе управления воздержались от комментариев по теме.

Ранее URA.RU сообщало о коронавирусе в рядах других силовых структур — в частности, в руководстве свердловского управления МВД и прокуратуры. О случаях коронавируса в корпусе офицеров Росгвардии прежде известно не было.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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