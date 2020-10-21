Коронавирус ударил по спецподразделению свердловских силовиков

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Врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор Владимир Миронов. Екатеринбург, мвд, полиция
Коронавирус зафиксировали среди руководителей и рядовых полицейских Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В оперативно-розыскной части собственной безопасности (ОРЧ СБ) ГУ МВД по Свердловской области зафиксирована вспышка коронавируса, сообщили URA.RU источники в силовой среде. По словам собеседников агентства, COVID-19 выявлен более чем у пяти сотрудников подразделения, включая руководителей.

«Коронавирус почти у всего руководства ОРЧ и у рядовых сотрудников», — поделился осведомленный источник. Представитель ГУ МВД области Валерий Горелых не подтвердил и не опроверг эту информацию, отметив, что «заболевание любого человека, вне зависимости, в погонах он или без, — медицинская тайна».

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ОРЧ СБ — самостоятельное подразделение ГУ МВД, которое подчиняется напрямую главе управления. К основным задачам структуры относится защита сотрудников полиции и выявление преступлений в рядах МВД.

Вспышка коронавируса в ОРЧ СБ не первая в свердловском главке полиции. Как ранее писало URA.RU, в начале июня инфекцию выявили у нескольких сотрудников вещевой службы и отдела пенсионного обеспечения главка. Позже по этой причине было закрыто здание, где работали тыловики и бухгалтеры.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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