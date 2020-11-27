27 ноября 2020

В Венгрии заявили о сильном лобби в Европе против вакцин «извне»

© Служба новостей «URA.RU»
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Венгрия намерена приобрести российскую вакцину от коронавируса, несмотря на позицию ЕС Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Европе существует сильное лобби против вакцин «извне», однако Будапешт намерен действовать в интересах своего народа. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

«Такова жизнь. Мы уже к этому привыкли. И мы очень много раз показывали, что никакое лобби не может заставить нас не ставить интересы венгров на первое место», — сказал глава МИД в эфире телеканала «Россия 24», добавив, что в интересах жителей страны как можно быстрее получить безопасную вакцину.

Сийярто также подчеркнул, что Будапешт был бы рад, если бы в стране удалось наладить производство российского препарата от коронавируса, однако на это может уйти до полутора лет. Что касается покупки вакцины, уже в декабре в Венгрию начнут поставлять небольшие партии «Спутника V», более крупные партии придутся на январь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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