Фетисов: украинцы пытались провоцировать Овечкина

Российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина пытались спровоцировать перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Канаде. Об этом рассказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
По его словам, перед одной из игр, когда Овечкин был близок к установлению нового рекорда по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, у арены появились люди с провокационными транспарантами.
«Он звонит, немного осталось до рекорда, играют в Канаде — там украинская лоббистская политическая история очень сильная. Он говорит: 'Вячеслав Александрович, приехал на игру, девчонок каких-то нарядили во все эти дела с транспарантами, типа „убирайся домой“. Я говорю: „Ну, ты сейчас у нас посол, посол доброй воли. Терпи, друг мой'“, — рассказал Фетисов на федеральном просветительском марафоне „Знание. Первые“ в Москве.
Ранее, 6 апреля, Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ, забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах и превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки. По мнению Вячеслава Фетисова, этот результат останется недосягаемым для других игроков на протяжении ближайших 100 лет. Исторический гол был забит в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».
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