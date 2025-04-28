28 апреля 2025

Mash: ВСУ атаковали беспилотниками город в Липецкой области

© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ отправили беспилотники на Елец
ВСУ отправили беспилотники на Елец Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины атаковали город Елец Липецкой области с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили местные жители.

«Мы услышали первый характерный хлопок примерно в 22:45, а затем раздался звук сирены», — рассказали очевидцы происшествия, пишет Mash в своем telegram-канале. Власти региона в официальных каналах призвали жителей сохранять спокойствие и не покидать свои дома до получения дальнейших указаний.

По информации администрации Липецкой области, на момент публикации информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Специализированные службы проводят обследование территории и принимают меры по обеспечению безопасности населения.

Ранее Липецкая область уже подвергалась атакам со стороны ВСУ. По сообщениям очевидцев, в регионе слышались взрывы, а жители были вынуждены укрываться в подъездах жилых домов. За последние сутки украинские беспилотники неоднократно атаковали объекты энергетической инфраструктуры в различных российских регионах, в том числе в ЛНР, Курской, Белгородской и Запорожской областях.

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Вооруженные силы Украины атаковали город Елец Липецкой области с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили местные жители. «Мы услышали первый характерный хлопок примерно в 22:45, а затем раздался звук сирены», — рассказали очевидцы происшествия, пишет Mash в своем telegram-канале. Власти региона в официальных каналах призвали жителей сохранять спокойствие и не покидать свои дома до получения дальнейших указаний. По информации администрации Липецкой области, на момент публикации информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Специализированные службы проводят обследование территории и принимают меры по обеспечению безопасности населения. Ранее Липецкая область уже подвергалась атакам со стороны ВСУ. По сообщениям очевидцев, в регионе слышались взрывы, а жители были вынуждены укрываться в подъездах жилых домов. За последние сутки украинские беспилотники неоднократно атаковали объекты энергетической инфраструктуры в различных российских регионах, в том числе в ЛНР, Курской, Белгородской и Запорожской областях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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