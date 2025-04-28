Перемирие, установленное Россией в дни празднования 80-й годовщины Победы, еще нагляднее покажет европейским странам нежелание главы киевского режима Владимира Зеленского прекращать вооруженный конфликт. Об этом рассказал URA.RU кандидат исторических наук, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник Олег Иванников.
«Перемирия в дни восьмидесятилетия Победы еще более явно продемонстрируют Западу, что из себя представляет ВСУ и Киев. После очередного нарушения Запад лишний раз убедиться в том, что Украина недоговороспособна», — сообщил Иванников в разговоре с корреспондентом URA.RU.
Он добавил, что для Зеленского начало мирных переговоров и прекращение боевых действий могут ознаменовать полный провал для всей действующей власти в Киеве, поскольку современная экономика Украины в значительной степени зависит от военной поддержки западных государств. В случае перехода к мирному урегулированию президенту потребуется полностью пересмотреть информационную стратегию и выработать новую модель будущих отношений с Россией.
Кроме того, по словам подполковника, европейским политикам, вероятно, придется пересмотреть свои жесткие подходы к России. Представленные российским президентом Владимиром Путиным мирные предложения и объявленное прекращение огня продемонстрируют готовность Москвы к переговорам, а также дадут понять, что с Россией возможно заключение устойчивых мирных соглашений, отметил Иванников.
Ранее Путин объявил о перемирии на период празднования 80-летия Победы и выразил готовность к мирным переговорам без предварительных условий. С 00:00 8 мая до 00:00 11 мая все боевые действия будут приостановлены.
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