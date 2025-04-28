28 апреля 2025

Хабиб Нурмагомедов станет тренером экс-игрока «МЮ» перед дебютом в ММА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российский спортсмен поможет легенде футбола в подготовке к поединку
Российский спортсмен поможет легенде футбола в подготовке к поединку Фото:

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил готовность помочь экс-футболисту «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрису Эвра в подготовке к дебюту в смешанных единоборствах (ММА). Об этом сообщил сам Эвра. 

Российский боец предложил Эвра провести совместную тренировку, чтобы подготовиться к выходу на ринг. «Когда я тебя увижу, ты должен быть готов. Я научу тебя, как крушить людей», — заявил Хабиб Нурмагомедов в ролике в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская)

Патрис Эвра, которому 15 мая исполнится 44 года, планирует дебютировать в ММА на турнире Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в Париже 23 мая. Имя первого соперника французского экс-футболиста пока не объявлено.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил готовность помочь экс-футболисту «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрису Эвра в подготовке к дебюту в смешанных единоборствах (ММА). Об этом сообщил сам Эвра.  Российский боец предложил Эвра провести совместную тренировку, чтобы подготовиться к выходу на ринг. «Когда я тебя увижу, ты должен быть готов. Я научу тебя, как крушить людей», — заявил Хабиб Нурмагомедов в ролике в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) Патрис Эвра, которому 15 мая исполнится 44 года, планирует дебютировать в ММА на турнире Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в Париже 23 мая. Имя первого соперника французского экс-футболиста пока не объявлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...