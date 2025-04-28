Хабиб Нурмагомедов станет тренером экс-игрока «МЮ» перед дебютом в ММА

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил готовность помочь экс-футболисту «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрису Эвра в подготовке к дебюту в смешанных единоборствах (ММА). Об этом сообщил сам Эвра.
Российский боец предложил Эвра провести совместную тренировку, чтобы подготовиться к выходу на ринг. «Когда я тебя увижу, ты должен быть готов. Я научу тебя, как крушить людей», — заявил Хабиб Нурмагомедов в ролике в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская)
Патрис Эвра, которому 15 мая исполнится 44 года, планирует дебютировать в ММА на турнире Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в Париже 23 мая. Имя первого соперника французского экс-футболиста пока не объявлено.
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