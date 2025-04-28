Матч Лиги Чемпионов рискует не состоятся из-за блэкаута в Европе

Матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и миланским «Интером», запланированный на ближайшую среду, может быть отложен из-за масштабных отключений электроэнергии в Испании и Португалии. Об этом сообщает испанское издание El Desmarque de Cuatro.
«Испанские аэропорты сильно пострадали от отключений, и в настоящее время ожидаются задержки на несколько часов», — пишет El Desmarque de Cuatro. По данным аналитической фирмы Cirium, только в испанских аэропортах ожидается 3005 вылетов и столько же прибытий, причем значительная часть рейсов может быть задержана или отменена, что может напрямую повлиять на поездку «Интера» в Барселону. El Desmarque de Cuatro также указывает: если проблема с электроснабжением сохранится, миланский клуб может не добраться до места проведения матча вовремя.
Ранее масштабные отключения электроэнергии затронули Испанию, Португалию и часть Франции: были парализованы метро, аэропорты и системы связи, а миллионы людей остались без базовых услуг. По данным СМИ, причиной стал коллапс энергосистемы из-за рекордного потребления, и на восстановление электроснабжения в Испании может потребоваться до 10 часов.
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