28 апреля 2025

Захарова назвала причину денацификации Украины

Захарова: денацификация Украины необходима для защиты детей от насилия
© Служба новостей «URA.RU»
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Захарова отреагировала на высказывания украинского актера
Захарова отреагировала на высказывания украинского актера Фото:

Денацификация Украины необходима для защиты детей от насилия из-за использования русского языка. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание украинского актера Богдана Бенюка.

«Вот для этого и нужна денацификация Украины. Чтобы ни одна такая мертвая душа не смогла ударить бутылкой ребенка по голове или даже заикнуться о невозможности детям различных национальностей говорить на родном для них языке», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.

Ранее украинский актер Бенюк призвал бить прутом детей за использование русского языка. До этого писательница Ирэна Карпа критиковала киевлян за переход на русский язык и подчеркивала важность воспитания детей исключительно на украинском.

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Денацификация Украины необходима для защиты детей от насилия из-за использования русского языка. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание украинского актера Богдана Бенюка. «Вот для этого и нужна денацификация Украины. Чтобы ни одна такая мертвая душа не смогла ударить бутылкой ребенка по голове или даже заикнуться о невозможности детям различных национальностей говорить на родном для них языке», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Ранее украинский актер Бенюк призвал бить прутом детей за использование русского языка. До этого писательница Ирэна Карпа критиковала киевлян за переход на русский язык и подчеркивала важность воспитания детей исключительно на украинском.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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