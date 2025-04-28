Денацификация Украины необходима для защиты детей от насилия из-за использования русского языка. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание украинского актера Богдана Бенюка.
«Вот для этого и нужна денацификация Украины. Чтобы ни одна такая мертвая душа не смогла ударить бутылкой ребенка по голове или даже заикнуться о невозможности детям различных национальностей говорить на родном для них языке», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.
Ранее украинский актер Бенюк призвал бить прутом детей за использование русского языка. До этого писательница Ирэна Карпа критиковала киевлян за переход на русский язык и подчеркивала важность воспитания детей исключительно на украинском.
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