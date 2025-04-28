Минобороны РФ назвало количество сбитых украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 51 украинский беспилотник самолетного типа над территориями нескольких регионов страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«В период с 20.20 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 40 БпЛА — над территорией Курской области, пять БпЛА — над территорией Орловской области, два БпЛА — над территорией Республики Крым, три БпЛА — над акваторией Черного моря, один БпЛА — над территорией Белгородской области», — отмечается в сообщении ведомства. Сведения о возможных пострадавших не приводятся.
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