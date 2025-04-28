28 апреля 2025

Минобороны РФ назвало количество сбитых украинских дронов

Минобороны: российские ПВО уничтожили 51 украинский беспилотник
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Более 50 БПЛА было уничтожено над российскими регионами
Более 50 БПЛА было уничтожено над российскими регионами Фото:

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 51 украинский беспилотник самолетного типа над территориями нескольких регионов страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«В период с 20.20 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 40 БпЛА — над территорией Курской области, пять БпЛА — над территорией Орловской области, два БпЛА — над территорией Республики Крым, три БпЛА — над акваторией Черного моря, один БпЛА — над территорией Белгородской области», — отмечается в сообщении ведомства. Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 51 украинский беспилотник самолетного типа над территориями нескольких регионов страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «В период с 20.20 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 40 БпЛА — над территорией Курской области, пять БпЛА — над территорией Орловской области, два БпЛА — над территорией Республики Крым, три БпЛА — над акваторией Черного моря, один БпЛА — над территорией Белгородской области», — отмечается в сообщении ведомства. Сведения о возможных пострадавших не приводятся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...