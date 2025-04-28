Мишустин доходчиво объяснил молодежи, с кого нужно брать пример

Премьер-министр Михаил Мишустин доходчиво объяснил молодежи, на кого стоит равняться. Это не блогеры и не артисты с сомнительным репертуаром. На просветительском марафоне «Знание.Первые» в Музее Победы 28 апреля он рассказал о подвиге в тылу в годы Великой Отечественной войны, о людях, которые после обеспечили мощный скачок в технологическом развитии страны. Участники марафона признались собкору URA.RU, что вдохновились лекцией премьера и, более того, определились, чем сами готовы помочь России.
Перед лекцией для участников марафона «Знание. Первые» Мишустин прошел по экспозиции Музея Победы, которая погружает в события 80-летней давности. Сюжет выставки начинается с обороны Брестской крепости в 1941 году и заканчивается разгромом вермахта в Берлине. Обстановка тех времен воссоздана реалистично настолько, насколько это возможно в музейных условиях: вокруг разрушенные авиаударами и артобстрелами кирпичные стены зданий, обвалившиеся перекрытия, подбитая бронетехника в натуральную величину. Даже подступы к развалинам Рейхстага вымощены из камня, который использовали в столице нацистской Германии. Стены немецкого парламента испещрены следами от пуль и повреждены взрывами гранат, а на колонны нанесены надписи, сделанные советскими солдатами, освободившими Берлин. Мишустин отметил монументальность этой экспозиции. Под впечатлением от увиденного он написал письмо работникам музея, в котором поблагодарил их за то, что бережно хранят и передают память о подвиге советского народа.
Свою лекцию для молодежи Мишустин посвятил труженикам тыла. Ведь победа в Великой Отечественной войне ковалась не только на фронте, но и на заводах, в полях, в госпиталях, где люди тоже отдавали все свои силы ради Победы. Говоря о подвигах Великой Отечественной войны, нельзя не вспомнить тех, кто боролся за жизни солдат и мирных граждан вдали от передовой, — врачей, медсестер, ученых и деятелей культуры», — отметил он.
Медицинский фронт тогда работал в тяжелейших условиях, напомнил премьер. Таких лекарств и оборудования, как сегодня, тогда не было. Главной угрозой становились инфекции, и боролись с ними с помощью трав, отваров, а порой таких средств, как мышьяк и ртуть, рассказал Мишустин.
Западные ученые, открывшие в 1928 году пенициллин, не спешили делиться открытиями, советским медикам пришлось в военное время разрабатывать похожий препарат с нуля: уже в 1943 году команда микробиолога Зинаиды Ермольевой создала отечественный антибиотик пенициллин-крустозин, который стали применять на фронте, напомнил глава правительства. Лекарство спасло тысячи жизней и снизило смертность в войсках на 80%.
«Каждый человек понимал, что его работа, какой бы ни была отрасль, важна для защиты Родины. Вся страна, каждое предприятие, миллионы людей на фронте и в тылу вносили свой вклад в общую Победу. Собственным трудом, целеустремленностью и мужеством», — подчеркнул премьер.
И сегодня на Россию оказывается серьезное давление со стороны западных стран, напомнил Мишустин. По его словам, в последние годы многие универсальные принципы международного права подвергаются серьезному испытанию на прочность, поменялся формат геополитических противостояний, усиливаются торговые войны, нарастают протекционизм и санкционное давление.
«Началась масштабная гонка за технологическое лидерство. Санкции против России введены в области микроэлектроники, производства станков и оборудования, самолетостроения, создания новых лекарств. Вопреки им, российская экономика выстояла», — сказал Мишустин.
Премьер убежден, что мир стоит на пороге новой эпохи, в которой новые технологии и материалы преобразуют экономику, медицину и образование, поменяют привычный уклад. Но неизменным, по его мнению, остается одно: передовые технологии всегда создают люди — талантливые, обладающие фундаментальными знаниями и умением нестандартно мыслить. «Сегодня успех России зависит от вас — молодых, которые своими идеями и трудолюбием будут строить будущее государства. И я желаю вам всегда стремиться к знаниям, двигаться вперед, не бояться дерзких задумок. И не останавливаться, выбрав свой путь. Верьте в себя и свои силы. И тогда все получится», — обратился он к участникам марафона.
Студенты, с которыми пообщался корреспондент URA.RU, по-настоящему вдохновились напутствием премьер-министра. Студент Московского Авиационного института Артем Рычков поделился, что хочет посвятить себя авиастроению, заниматься радиоэлектронными разработками, которые и сейчас, и в будущем будут важнейшим компонентом оборонительных систем России. По его словам, благодаря вниманию государства, отрасль не только набирает престиж, но и оплачивается достойно.
Студент МГИМО Юрий Тосунян назвал речь Мишустина мотивирующей. По его словам, она вдохновила учиться и приносить пользу Родине. Сам Юрий готов защищать интересы России на дипломатическом поприще.
София Беленко из университета «Синергия» прониклась историей Мишустина о подвигах в тылу. Ей самой хочется работать на благо страны, развивать российскую экономику. «Я была и буду ярым патриотом, потому что знаю, что в России есть стойкие умы, которые могут плодотворно мыслить и трудиться в сложных радикальных ситуациях. Сама хочу заниматься анализом и аудитом предприятий — это немного творческое направление в экономике, которое обеспечивает честное поведение участников рынка», — рассказала она.
А школьница Арианда решила развиваться в гуманитарной сфере. По ее словам, ей нравится заниматься волонтерством — помогать людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.