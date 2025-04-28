Президент Украины Владимир Зеленский находится в отчаянном положении и не рассматривает возможность заключения мира, поскольку это приведет к потере власти. Такое мнение высказал нидерландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимеллер.
«Зеленский находится в отчаянии — вот самое подходящее слово для этого. Единственное, что у него на уме — это эскалация в любое время. Так что в данный момент этот парень находится в опасном положении, потому что когда наступит мир, он все потеряет, и я не думаю, что он останется у власти. Так что мир для него — это не вариант», — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.
Кроме того, Нимеллер подчеркнул, что Киев зависит от поддержки США, в частности от передачи разведывательной информации с американских спутников. Он добавил, что прекращение поставок оружия не приведет к мгновенным последствиям, поскольку у Украины сохраняются запасы вооружения, однако остановка обмена разведданными сразу скажется на ситуации на фронте.
Ранее эксперты отмечали, что Зеленский оказался в сложной ситуации из-за ослабления поддержки со стороны США и европейских союзников, которые ограничиваются заявлениями без конкретных действий. По мнению аналитиков, надежды Киева на победу на фронте снижаются, а каждый шаг украинского руководства связан с серьезными издержками. В этих условиях Украина может столкнуться с необходимостью значительных уступок при заключении мирного соглашения.
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