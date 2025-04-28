28 апреля 2025

В Нидерландах объяснили, в каком положении находится Зеленский

Аналитик Нимеллер: Зеленский находится в отчаянии из-за мирных переговоров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский в панике из-за остановки конфликта
Зеленский в панике из-за остановки конфликта Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский находится в отчаянном положении и не рассматривает возможность заключения мира, поскольку это приведет к потере власти. Такое мнение  высказал нидерландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимеллер.

«Зеленский находится в отчаянии — вот самое подходящее слово для этого. Единственное, что у него на уме — это эскалация в любое время. Так что в данный момент этот парень находится в опасном положении, потому что когда наступит мир, он все потеряет, и я не думаю, что он останется у власти. Так что мир для него — это не вариант», — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.

Кроме того, Нимеллер подчеркнул, что Киев зависит от поддержки США, в частности от передачи разведывательной информации с американских спутников. Он добавил, что прекращение поставок оружия не приведет к мгновенным последствиям, поскольку у Украины сохраняются запасы вооружения, однако остановка обмена разведданными сразу скажется на ситуации на фронте.

Ранее эксперты отмечали, что Зеленский оказался в сложной ситуации из-за ослабления поддержки со стороны США и европейских союзников, которые ограничиваются заявлениями без конкретных действий. По мнению аналитиков, надежды Киева на победу на фронте снижаются, а каждый шаг украинского руководства связан с серьезными издержками. В этих условиях Украина может столкнуться с необходимостью значительных уступок при заключении мирного соглашения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский находится в отчаянном положении и не рассматривает возможность заключения мира, поскольку это приведет к потере власти. Такое мнение  высказал нидерландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимеллер. «Зеленский находится в отчаянии — вот самое подходящее слово для этого. Единственное, что у него на уме — это эскалация в любое время. Так что в данный момент этот парень находится в опасном положении, потому что когда наступит мир, он все потеряет, и я не думаю, что он останется у власти. Так что мир для него — это не вариант», — отметил эксперт в беседе с РИА Новости. Кроме того, Нимеллер подчеркнул, что Киев зависит от поддержки США, в частности от передачи разведывательной информации с американских спутников. Он добавил, что прекращение поставок оружия не приведет к мгновенным последствиям, поскольку у Украины сохраняются запасы вооружения, однако остановка обмена разведданными сразу скажется на ситуации на фронте. Ранее эксперты отмечали, что Зеленский оказался в сложной ситуации из-за ослабления поддержки со стороны США и европейских союзников, которые ограничиваются заявлениями без конкретных действий. По мнению аналитиков, надежды Киева на победу на фронте снижаются, а каждый шаг украинского руководства связан с серьезными издержками. В этих условиях Украина может столкнуться с необходимостью значительных уступок при заключении мирного соглашения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...