28 апреля 2025

Жители Обнинска услышали громкий взрыв

Жители Обнинска услышали громкий звук, похожий на взрыв
© Служба новостей «URA.RU»
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Громкий взрыв произошел над Обнинском
Громкий взрыв произошел над Обнинском Фото:

Жители Обнинска Калужской области вечером услышали громкий звук, похожий на взрыв, над городом. Об этом сообщили очевидцы.

«Звук был настолько громким, что у меня затряслись окна», — рассказала одна из жительниц Обнинска. Другие пользователи также отметили, что звук напоминал взрыв и был слышен в разных частях города, пишут «Осторожно, новости». 

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 51 украинский беспилотник самолетного типа над территориями нескольких регионов страны. В частности, 40 БпЛА были уничтожены над территорией Курской области.

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Жители Обнинска Калужской области вечером услышали громкий звук, похожий на взрыв, над городом. Об этом сообщили очевидцы. «Звук был настолько громким, что у меня затряслись окна», — рассказала одна из жительниц Обнинска. Другие пользователи также отметили, что звук напоминал взрыв и был слышен в разных частях города, пишут «Осторожно, новости».  Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 51 украинский беспилотник самолетного типа над территориями нескольких регионов страны. В частности, 40 БпЛА были уничтожены над территорией Курской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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