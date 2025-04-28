Жители Обнинска услышали громкий взрыв

Жители Обнинска Калужской области вечером услышали громкий звук, похожий на взрыв, над городом. Об этом сообщили очевидцы.
«Звук был настолько громким, что у меня затряслись окна», — рассказала одна из жительниц Обнинска. Другие пользователи также отметили, что звук напоминал взрыв и был слышен в разных частях города, пишут «Осторожно, новости».
Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 51 украинский беспилотник самолетного типа над территориями нескольких регионов страны. В частности, 40 БпЛА были уничтожены над территорией Курской области.
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