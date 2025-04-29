Kurier: ВСУ оказались поражены физическим состоянием бойцов из КНДР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бойцы из КНДР помогли выбить ВСУ из Курской области
Бойцы из КНДР помогли выбить ВСУ из Курской области Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Физическая подготовка и боевые способности солдат из Северной Кореи произвели сильное впечатление на украинских военнослужащих, сообщает австрийское издание Kurier. По данным СМИ, бойцы КНДР, принимающие участие в конфликте на стороне России, смогли поразить противников своей выносливостью и высокой боевой эффективностью.

«Они могли пробежать два километра в полном снаряжении и с оружием и сразу после этого стрелять и сражаться. В таких ситуациях это невероятно», — рассказал изданию Kurier один из украинских военнослужащих. Его поддержал представитель 47-й механизированной бригады ВСУ, который отметил, что северокорейские солдаты быстро адаптировались к условиям боевых действий и старались минимизировать свои потери. По его словам, «их огромная масса была просто сокрушительной».

Участие северокорейских военных в конфликте на стороне России было подтверждено официально весной 2025 года. По заявлениям российских и северокорейских представителей, их взаимодействие проходило в рамках стратегического партнерства между странами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Физическая подготовка и боевые способности солдат из Северной Кореи произвели сильное впечатление на украинских военнослужащих, сообщает австрийское издание Kurier. По данным СМИ, бойцы КНДР, принимающие участие в конфликте на стороне России, смогли поразить противников своей выносливостью и высокой боевой эффективностью. «Они могли пробежать два километра в полном снаряжении и с оружием и сразу после этого стрелять и сражаться. В таких ситуациях это невероятно», — рассказал изданию Kurier один из украинских военнослужащих. Его поддержал представитель 47-й механизированной бригады ВСУ, который отметил, что северокорейские солдаты быстро адаптировались к условиям боевых действий и старались минимизировать свои потери. По его словам, «их огромная масса была просто сокрушительной». Участие северокорейских военных в конфликте на стороне России было подтверждено официально весной 2025 года. По заявлениям российских и северокорейских представителей, их взаимодействие проходило в рамках стратегического партнерства между странами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...