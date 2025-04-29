Физическая подготовка и боевые способности солдат из Северной Кореи произвели сильное впечатление на украинских военнослужащих, сообщает австрийское издание Kurier. По данным СМИ, бойцы КНДР, принимающие участие в конфликте на стороне России, смогли поразить противников своей выносливостью и высокой боевой эффективностью.
«Они могли пробежать два километра в полном снаряжении и с оружием и сразу после этого стрелять и сражаться. В таких ситуациях это невероятно», — рассказал изданию Kurier один из украинских военнослужащих. Его поддержал представитель 47-й механизированной бригады ВСУ, который отметил, что северокорейские солдаты быстро адаптировались к условиям боевых действий и старались минимизировать свои потери. По его словам, «их огромная масса была просто сокрушительной».
Участие северокорейских военных в конфликте на стороне России было подтверждено официально весной 2025 года. По заявлениям российских и северокорейских представителей, их взаимодействие проходило в рамках стратегического партнерства между странами.
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