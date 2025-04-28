Володин раскритиковал Клишаса за трактовку норм Конституции

На заседании Совета законодателей председатель Государственной думы Вячеслав Володин указал на существующие разногласия в оценке отдельных законопроектов между ним и главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом. По мнению Володина, Клишас некорректно трактует положения Конституции.
«Я вижу вот изумленного Клишаса. Он иногда по-своему трактует нормы Конституции, но, когда изберется депутатом Государственной думы Российской Федерации, у него будет правильная трактовка норм Конституции. И все встанет на свои места», — сказал Володин, его слова приводит РБК.
Володин отметил, что Государственная дума выражает позицию исключительно граждан России, которые на прямых выборах избрали депутатов, и именно народ поручил парламентариям защищать его интересы. В своем telegram-канале Клишас прокомментировал высказывание Володина, отметив, что теперь у него (Клишаса) появилась возможность для построения полноценной карьеры.
Ранее Клишас раскритиковал новый учебник по семьеведению. Он считает, что среди составителей издания оказались мракобесы — сторонники эзотерики и родологии. Помимо этого политика не устроил законопроект о праве регионов усыплять бездомных животных, так как, по его мнению, он противоречит постановлению Конституционного суда, пишет «Царьград».
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