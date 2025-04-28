28 апреля 2025

Володин раскритиковал Клишаса за трактовку норм Конституции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Володин раскритиковал Клишаса за иное толкование норм Конституции
Володин раскритиковал Клишаса за иное толкование норм Конституции Фото:

На заседании Совета законодателей председатель Государственной думы Вячеслав Володин указал на существующие разногласия в оценке отдельных законопроектов между ним и главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом. По мнению Володина, Клишас некорректно трактует положения Конституции.

«Я вижу вот изумленного Клишаса. Он иногда по-своему трактует нормы Конституции, но, когда изберется депутатом Государственной думы Российской Федерации, у него будет правильная трактовка норм Конституции. И все встанет на свои места», — сказал Володин, его слова приводит РБК.

Володин отметил, что Государственная дума выражает позицию исключительно граждан России, которые на прямых выборах избрали депутатов, и именно народ поручил парламентариям защищать его интересы. В своем telegram-канале Клишас прокомментировал высказывание Володина, отметив, что теперь у него (Клишаса) появилась возможность для построения полноценной карьеры.

Ранее Клишас раскритиковал новый учебник по семьеведению. Он считает, что среди составителей издания оказались мракобесы сторонники эзотерики и родологии. Помимо этого политика не устроил законопроект о праве регионов усыплять бездомных животных, так как, по его мнению, он противоречит постановлению Конституционного суда, пишет «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На заседании Совета законодателей председатель Государственной думы Вячеслав Володин указал на существующие разногласия в оценке отдельных законопроектов между ним и главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом. По мнению Володина, Клишас некорректно трактует положения Конституции. «Я вижу вот изумленного Клишаса. Он иногда по-своему трактует нормы Конституции, но, когда изберется депутатом Государственной думы Российской Федерации, у него будет правильная трактовка норм Конституции. И все встанет на свои места», — сказал Володин, его слова приводит РБК. Володин отметил, что Государственная дума выражает позицию исключительно граждан России, которые на прямых выборах избрали депутатов, и именно народ поручил парламентариям защищать его интересы. В своем telegram-канале Клишас прокомментировал высказывание Володина, отметив, что теперь у него (Клишаса) появилась возможность для построения полноценной карьеры. Ранее Клишас раскритиковал новый учебник по семьеведению. Он считает, что среди составителей издания оказались мракобесы — сторонники эзотерики и родологии. Помимо этого политика не устроил законопроект о праве регионов усыплять бездомных животных, так как, по его мнению, он противоречит постановлению Конституционного суда, пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...