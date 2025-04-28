28 апреля 2025

Премьер Испании сделал заявление о масштабном отключении электричества

Премьер Испании: электроснабжение восстановлено на половине территории страны
© Служба новостей «URA.RU»
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Электроснабжение вернулось в половину домов Мадрида
Электроснабжение вернулось в половину домов Мадрида Фото:

Электроснабжение восстановлено уже на половине территории страны после масштабного сбоя. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

«Электроснабжение восстановлено на 50% территории страны», — заявил Санчес, слова которого приводит Reuters. Жители Мадрида также информировали, что в некоторых районах города уже появилась электроэнергия.

Масштабный блэкаут произошел в Испании, затронув всю страну, включая Мадрид. Власти столицы ранее выразили обеспокоенность возможным ухудшением ситуации с безопасностью и предложили привлечь армию для ликвидации последствий отключения электроэнергии. Городской совет опасался обострения обстановки в случае затяжного восстановления электроснабжения.

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Электроснабжение восстановлено уже на половине территории страны после масштабного сбоя. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. «Электроснабжение восстановлено на 50% территории страны», — заявил Санчес, слова которого приводит Reuters. Жители Мадрида также информировали, что в некоторых районах города уже появилась электроэнергия. Масштабный блэкаут произошел в Испании, затронув всю страну, включая Мадрид. Власти столицы ранее выразили обеспокоенность возможным ухудшением ситуации с безопасностью и предложили привлечь армию для ликвидации последствий отключения электроэнергии. Городской совет опасался обострения обстановки в случае затяжного восстановления электроснабжения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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