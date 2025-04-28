Премьер Испании сделал заявление о масштабном отключении электричества

Электроснабжение восстановлено уже на половине территории страны после масштабного сбоя. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.
«Электроснабжение восстановлено на 50% территории страны», — заявил Санчес, слова которого приводит Reuters. Жители Мадрида также информировали, что в некоторых районах города уже появилась электроэнергия.
Масштабный блэкаут произошел в Испании, затронув всю страну, включая Мадрид. Власти столицы ранее выразили обеспокоенность возможным ухудшением ситуации с безопасностью и предложили привлечь армию для ликвидации последствий отключения электроэнергии. Городской совет опасался обострения обстановки в случае затяжного восстановления электроснабжения.
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