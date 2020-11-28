Пушков оценил риск войны после убийства физика-ядерщика в Иране

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал ситуацию вокруг убийства одного из создателей ядерной программы Ирана Мохсена Фахризаде и оценил риск начала войны из-за произошедшего. Своим мнением политик поделился в Twitter.
«Ответ Ирана на убийство Фахризаде вряд ли будет демонстративным. Тегеран заинтересован в возвращении США к соглашению о ядерной программе Ирана. Ясно, что убийство имело целью скачок напряженности и срыв такого сценария. Иран не даст повода для войны: именно этого ждут его враги», — написал парламентарий.
После убийства Мохсена Фахризаде американские спецслужбы обвинили в этом Израиль. Официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди высказал такую же позицию. Военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин в беседе с URA.RU заявил, что России не следует вмешиваться в конфликт между странами, так как в итоге может сложиться ситуация аналогичная Сирии.
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