Курган опять влезает в долги — мэр и спикер в шадринской думе могут лишиться пенсионных надбавок — 31 декабря могут сделать выходным — военные врачи проверили больницы — на дело Носкова может повлиять решение суда — курганский аэропорт могут назвать именем Гагарина — 14 автобусных маршрутов в Кургане будут изменены. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 1 декабря — в обзоре URA.RU:
Курган возьмет многомиллионные кредиты
- В 2021 году власти Кургана планируют занять почти 325 млн рублей. Такие данные указаны в проекте городского бюджета, который будет рассматривать гордума. Также в течение будущего года власти намерены выплатить банкам 68 млн рублей по старым кредитам.
31 декабря могут сделать выходным днем
- Депутат облдумы Юрий Ярушин предложил губернатору Вадиму Шумкову сделать 31 декабря выходным днем. Об этом URA.RU рассказал автор инициативы.
Руководителей Шадринска могут лишить пенсионных доплат
- Мэр и спикер гордумы в Шадринске могут лишиться пенсионных надбавок. Такое решение будут рассматривать 1 декабря депутаты городской думы.
Военврачи проводят ревизию курганских больниц
- Военные врачи проверили больницы Шадринска, Катайска, Далматова и Щучья, где они изменили протоколы лечения пациентов с коронавирусом. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба Центрального военного округа.
На дело Носкова может повлиять решение суда
- Дело о коррупции экс-главы Кетовского района Александра Носкова может пойти по иному сценарию после решения Арбитражного апелляционного суда в Челябинске.
Аэропорту Кургана могут присвоить имя Гагарина
- Имя космонавта Юрия Гагарина включили в опрос по выбору названия для курганского аэропорта. Об этом 30 ноября URA.RU сообщила пресс-служба областной Общественной палаты.
В Кургане на два месяца перекроют дорогу
- Участок улицы Куйбышева в Кургане закроют на два месяца. В связи с этим изменятся 14 автобусных маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
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