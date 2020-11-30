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Самое актуальное в Курганской области на 1 декабря. Чиновников лишат пенсионных надбавок, военврачи проверили больницы, 31 декабря могут сделать выходным

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездная комиссия гордумы во 2 городскую больницу Курган, реанимационное отделение, больница
Военные врачи проверили больницы области и скорректировали правила лечения пациентов с коронавирусом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курган опять влезает в долги — мэр и спикер в шадринской думе могут лишиться пенсионных надбавок — 31 декабря могут сделать выходным — военные врачи проверили больницы — на дело Носкова может повлиять решение суда — курганский аэропорт могут назвать именем Гагарина — 14 автобусных маршрутов в Кургане будут изменены. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 1 декабря — в обзоре URA.RU:

Курган возьмет многомиллионные кредиты

  • В 2021 году власти Кургана планируют занять почти 325 млн рублей. Такие данные указаны в проекте городского бюджета, который будет рассматривать гордума. Также в течение будущего года власти намерены выплатить банкам 68 млн рублей по старым кредитам.

31 декабря могут сделать выходным днем

  • Депутат облдумы Юрий Ярушин предложил губернатору Вадиму Шумкову сделать 31 декабря выходным днем. Об этом URA.RU рассказал автор инициативы.

Руководителей Шадринска могут лишить пенсионных доплат

Военврачи проводят ревизию курганских больниц

  • Военные врачи проверили больницы Шадринска, Катайска, Далматова и Щучья, где они изменили протоколы лечения пациентов с коронавирусом. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

На дело Носкова может повлиять решение суда

Аэропорту Кургана могут присвоить имя Гагарина

  • Имя космонавта Юрия Гагарина включили в опрос по выбору названия для курганского аэропорта. Об этом 30 ноября URA.RU сообщила пресс-служба областной Общественной палаты.

В Кургане на два месяца перекроют дорогу

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