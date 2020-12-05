На кондукторов, которые незаконно высаживают пассажиров, можно пожаловаться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Некоторых пассажиров общественного транспорта в Подмосковье начали высаживать из-за того, что их карта якобы в стоп-листе, хотя платеж по ней проходит. Местный Минтранс объяснил, что на самом деле не нужно выходить в таких случаях.

«Сбой может произойти, например, из-за отсутствия стабильной мобильной связи в общественном транспорте. Электронный чек об оплате, полученный через онлайн-банк, также дает право на проезд», — приводит разъяснение Минтранса Московской области сайт «Подмосковье сегодня».

Сами пассажиры заявляют о частых случаях, когда контролер не принимает электронный чек в качестве документа для проезда. Чаще всего такие ситуации происходят в трамваях №2 и №3. Работники общественного транспорта ссылаются на то, что в их терминале оплата не прошла и высаживают людей. В таком случае можно пожаловаться на них на правительственном портале «Добродел», добавили в ведомстве.