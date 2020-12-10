Представитель Путина: когда президент объявит тему 2021 года

Владимир Путин объявит тему 2021 года после всех согласований Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин до сих пор не объявил главную тему 2021 года, поскольку остаются не завершенными некоторые согласования, ответил URA.RU во время общения с прессой представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что вскоре президент объявит, чему будет посвящен 2021 год.

«Скоро будет объявлено, остались формальности. Еще просто не выполнены все согласования, они будут завершены», — сообщил Дмитрий Песков.

Ранее URA.RU писало, что вероятнее всего 2021-й будет объявлен «Годом науки». При этом соответствующий указ президента в этот раз готовится необычно долго. К примеру, в 2019 году Путин объявил 2020-й «Годом памяти и славы» еще 8 июля. А в 2018 году объявление 2019-го, как «Года театра», прозвучало 28 апреля. Инсайдеры URA.RU сообщали, что за тематику 2021 года спорили сразу три ведомства.