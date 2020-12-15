Генерал раскрыл, как Черномырдин сдал Буденновск Басаеву

Во время штурма больницы погибли более сотни человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Своим разговором с чеченским террористом Шамилем Басевым во время захвата заложников в Буденновске председатель правительства РФ Виктор Черномырдин только усугубил ситуацию. Об этом в эфире youtube-канала «Соловьев-Live» заявил генерал-майор Владимир Ворожцов.

Террористы под руководством Шамиля Басаева захватили больницу в Буденновске 14 июня 1995 года. Через три дня спецподразделения ФСБ и МВД РФ провели неудачный штурм, в ходе которого погибли десятки заложников. На следующий день с террористами связался премьер-министр РФ Виктор Черномырдин, который разрешил им уехать в Чечню. После этих событий был принят закон о борьбе с терроризмом, запрещающий удовлетворять требования боевиков.

«Тот разговор (Черномырдина с Басаевым — прим. ред.) — это кровавый разговор. Это разговор, который унес затем жизни десятков тысяч людей — если не сотен тысяч. И если бы не было этого разговора, не было бы ни Норд-Оста, ни Беслана, ни десятка других терактов», — уверен Ворожцов.

По словам генерала, за некоторое время до звонка Черномырдина российским силовикам практически удалось взять ситуацию под контроль. Как рассказал Ворожцов, в определенный момент боевики решили, что российский спецназ уже находится в больнице, и начали стягивать своих в центральные помещения. «Фактически ликвидация басаевцев была делом буквально полутора-двух часов — и в это время раздался звонок Черномырдина», — заявил Ворожцов. Как подчеркнул ведущий выпуска Александр Сосновский, таким образом Черномырдин «сдал ситуацию».

Также Ворожцов отметил, что, несмотря на все усилия российских силовиков, администрация бывшего президента РФ Бориса Ельцина так и не подписала указ о введении чрезвычайного положения в на чеченско-ингушской и чеченско-дагестанской границах. «По этой границе можно было ехать спокойно и провозить что угодно. Единственно где она была перекрыта — это на границе между Осетией и Чечней. Поэтому Басаев проехал совершенно спокойно», — рассказал генерал.