Россиян начнут наказывать за долги с 1 января 2021 года

В России с 1 января 2021 года закончится срок действия послаблений, которые были введены из-за коронавируса, и судебные приставы начнут взыскивать задолженности. Поэтому россиянам лучше погасить долги до конца 2020 года. Об этом заявила юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева.
«С 1 января полномочия к судебным приставам, касаемо процедуры взыскания долгов в полном объеме, вернутся. Приставы в счет погашения долга смогут удерживать какую-то сумму из имеющегося у должника дохода, однако не более 50%», — передает слова юриста агентство РИА «Новости». Она также добавила, что в случае задолженностей судебные приставы будут иметь право обращаться напрямую к работодателям граждан. В этом случае деньги автоматически в день зарплаты будут перечисляться на банковский счет Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
С 1 января также возобновится взыскание пени и штрафов за просрочку платежей ЖКХ. Однако россияне, у которых недостаточно средств, смогут обратиться за социальной поддержкой, оформить пособие по безработице, субсидию на оплату ЖКХ или реструктурировать банковский кредит.
Ранее сообщилось, что в январе 2021 года штрафы за неуплату коммунальных услуг могут начислить на весь образовавшийся в прошлом году долг. Об этом рассказала исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Ситуацию в России прокомментировал бывший министр экономики России Андрей Нечаев. Он заявил в эфире «Национальной службы новостей», что ситуация с бедностью в России катастрофическая. По его мнению, решить эту проблему можно, если раздать людям денег.
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