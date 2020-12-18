В Кремле признали, что не отличили рост цен на еду от инфляции

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков рассказал, что правительство РФ следит за ростом цен Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Заморозка цен на продукты в России

Правительство РФ могло поздно заметить неоправданный рост цен на российские продукты из-за того, что не отличило его от сезонных колебаний цен. Об этом во время конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«[Правительству РФ не удалось] правильно идентифицировать неоправданный рост цен и отличить его от сезонных колебаний цен, которые имеют место», — рассказал Песков, отвечая на вопрос URA.RU. По его словам, специалисты в правительстве получают данные из Росстата и результаты исследования социологов, что позволяет им следить за ростом цен.

Ранее правительство РФ сообщило, что не будет стабилизировать цены на другие продукты, кроме подсолнечного масла и сахара. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что для контроля роста цен нужно составлять списки на аресты, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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