Правительство РФ отказалось регулировать цены на все продукты

Денис Мантуров рассказал, что правительство РФ не будет стабилизировать цены на все продукты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Заморозка цен на продукты в России

Правительство РФ не будет стабилизировать цены на все продукты, только на подсолнечное масло и сахар. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Мы таких даже вариантов (о регуляции цен на другие продукты — прим. ред.) не рассматриваем», — цитирует ТАСС Мантурова. По его словам, эта мера сломает рыночные принципы, чего правительство РФ не допустит.

Мантуров считает, что у российских ретейлеров есть возможности самим регулировать цены на продукты питания. Они способны обеспечивать рентабельность, уверены в Минпромторге РФ.

Ранее власти РФ, производители и ретейлеры подписали соглашение о заморозке цен, передает телеканал 360. Соглашение касается цен на сахар и масло, которые должны стоить 36 и 95 рублей соответственно.