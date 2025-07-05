В Перми снимут фильм «Искатель древностей» о мореплавателе Берхе

В Перми в июле стартуют съемки фильма «Искатель древностей», посвященного историку, географу и мореплавателю Василию Берху. Об этом сообщили представители киностудии «Новый курс», которая реализует проект. Картина расскажет о жизни и научных открытиях Берха в Прикамье.
По словам режиссера ленты Кирилла Седухи, проект направлен на то, чтобы вернуть из забвения имя ученого, внесшего значительный вклад в исследование истории России: «Наш фильм — рассказ об удивительном человеке. Научные изыскания Василия Берха в начале XIX века положили начало археологии в стране. Многое, созданное им тогда, активно применяется и в наши дни. Съемки начнутся в июле», — цитирует Седуху издание «КП-Пермь».
В ленте будут использованы элементы реконструкции и анимации, чтобы показать пермский период жизни исследователя, когда морской офицер из Петербурга отказался от карьеры чиновника ради науки. При участии историков и краеведов зрителям подробно расскажут о первых археологических раскопках на Урале, которые были проведены именно Берхом.
Фильм станет частью масштабного проекта «Архипелаг Берха». По задумке авторов, планируется переиздание книги исследователя «Путешествие в города Чердынь и Соликамск для изыскания исторических древностей», впервые опубликованной в 1821 году. Также будет проведен тематический фотоконкурс и организован цикл лекций для школьников и студентов. На реализацию идей собираются потратить порядка 7,3 млн рублей.
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