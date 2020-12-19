Юрист раскрыл, как получить деньги при увольнении в пандемию

В течение трех месяцев после решения суда о восстановлении на работе сотрудник может подать иск на компенсацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Россиянам станет проще получить деньги за неправомерное увольнение в пандемию коронавируса. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, готовящий новые поправки в Трудовой Кодекс.

«Подготовленный законопроект разрешает подавать иск в суд о взыскании компенсации морального вреда в течение трех месяцев решения суда. Если суд решил, что гражданин будет восстановлен на работе, то в течение трех месяцев он сможет подать в суд на работодателя и получить компенсацию морального вреда за увольнение», — пояснил юрист «Российской газете».

Он также отметил, что если сейчас в иске о восстановлении на работе гражданин сразу не заявил о компенсации, то взыскать ее даже после победы в суде невозможно. Однако новые поправки сделают механизм получения денег от работодателя проще.

Помимо этого, новые поправки, которые упрощают получение больничного, разработало Министерство труда России. Если правительство примет их, то сведения о себе работнику нужно будет предоставлять не каждый раз при болезни, а однократно: при поступлении на работу либо в течение трудовой деятельности. Об этом пишет деловое издание «Взгляд». Кроме того, с 14 декабря листок нетрудоспособности можно оформить в электронном виде наряду с бумажным носителем, сообщает RT.

Министерство труда РФ считает, что при увольнении работник не обязан подписывать обходной лист. Законодательством такая норма не предусматривается, и эта мера незаконна по отношению к работнику.