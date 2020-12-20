Власти ХМАО выбрали лоббиста в Москве

Глава представительства ХМАО при правительстве РФ Андрей Кныш не будет обладать статусом вице-губернатора Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Экс-глава департамента региональной политики Российского энергетического агентства Минэнерго России Андрей Кныш назначен руководителем представительства ХМАО при правительстве РФ. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«Соответствующий документ подписала губернатор Югры Наталья Комарова», — сообщили в депсвязей. Там также добавили, что Кныш в 2019 году являлся финалистом конкурса «Лидеры России». Помимо чиновничьей карьеры, у югорского представителя 18-летний управленческий опыт в IT и консалтинге, а также степень MBA академии народного хозяйства при правительстве РФ.

Само представительство Югры претерпело изменения. К его полномочиям добавились обязанности по формированию благоприятного инвестиционного климата, повышению инвестиционной привлекательности автономного округа, привлечению инвестиций в экономику Югры, установлению и расширению деловых связей с представителями компаний и объединений по приоритетным направлениям социально-экономического развития округа.

Ранее URA.RU сообщало, что руководитель представительства Югры при правительстве РФ потерял статус вице-губернатора. До 2019 года структура возглавляла Фануза Арсланова, которая заступила на эту должность в 2010 году после избрания Натальи Комаровой на пост губернатора ХМАО.