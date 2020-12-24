Областную прокуратуру попросили провести проверку обоснованности роста цен в магазине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гипермаркет «Магнит» в Елани (военный городок в Свердловской области) завышает цены на товары по сравнению с другими магазинами сети. С жалобой в областную прокуратуру на ценовую политику магазина обратился свердловский депутат Госдумы Максим Иванов.

«По информации, предоставленной заявителями, цены на продукты питания в магазине почтового отделения Порошино на тождественные товары постоянно на 15-30% выше, чем в магазинах той же торговой сети в близлежащих населенных пунктах (Камышлов, Сухой Лог). Кроме того, в ноябре—декабре текущего года зафиксирован значительный рост цен на базовые продукты питания», — говорится в депутатском запросе.

Иванов попросил областную прокуратуру проверить обоснованность роста цен в магазине: «В случае выявления нарушений принять меры в соответствии с действующим законодательством». На снимках указано, что отличаются цены на фрукты, лапшу, кофе и консервы. В некоторых случаях — в несколько десятков рублей.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что о статусе запроса сообщат позже. В сеть «Магнит» был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.

Учебный центр Елань был основан в Свердловской области в середине Великой Отечественной войны. На данный момент, он находится в поселке Порошино.