Московский метрополитен распродает указатели «М» на сувениры

Перед Новым годом ГУП «Московский метрополитен» выставил на аукцион демонтированные указатели метрополитена. Букву «М» можно будет купить за 10 тысяч рублей, но предложение ограничено. Поторговаться смогут только первые 35 зарегистрировавшихся на участие в аукционе человек.
Световые указатели эксплуатировались с 1985 года, постепенно их заменяют новыми. 16 демонтированных конструкций были выставлены на продажу. «Порадуйте себя действительно редким новогодним подарком», — призывает Дептранс Москвы в своем telegram-канале. Аукцион пройдет 28 декабря на Северном речном вокзале,
Конструкция выполнена из алюминия и светодиодной ленты, 84 см в высоту и 1,46 метра в длину. На торги выставлены и раритеты 1985 года выпуска, и более новые модели 1995 года.
Еще одним приятным подарком от Дептранса Москвы станет бесплатный проезд в новогоднюю ночь. Кроме того, с 1 по 9 января бесплатными будут и парковки у метро.
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