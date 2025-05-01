Виноделы с Юга России стремятся на рынки Урала и Сибири

Кубанские виноделы готовятся завоевать Урал и Сибирь
© Служба новостей «URA.RU»
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Ассортимент отечественного вина в России будет расти
Ассортимент отечественного вина в России будет расти Фото:

Кубанские виноделы планируют покорить Урал и Сибирь. Внутренний рынок для них более интересен, чем внешние, рассказал в интервью URA.RU вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев. По его словам, развитию экспорта мешают санкции. 

«Россия в среднем потребляет вина в два раза больше, чем производит. У нас такой гигантский внутренний рынок, что производство нужно наращивать и наращивать. За Уралом и в Сибири плохо знают российское вино. Поэтому производителям гораздо интереснее нарастить поставки туда, нежели бороться за право торговать с другими странами за рубежом», — рассказал эксперт.

По словам эксперта, поставки российского вина за рубеж развивались до 2022 года. Тогда Россия торговала с европейскими странами. Сейчас отечественное вино отправляется в Азию, Израиль и Китай. Но экспорт — не приоритет для развития отрасли. Важнее наполнить отечественный рынок, заключил эксперт. 

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Кубанские виноделы планируют покорить Урал и Сибирь. Внутренний рынок для них более интересен, чем внешние, рассказал в интервью URA.RU вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев. По его словам, развитию экспорта мешают санкции.  «Россия в среднем потребляет вина в два раза больше, чем производит. У нас такой гигантский внутренний рынок, что производство нужно наращивать и наращивать. За Уралом и в Сибири плохо знают российское вино. Поэтому производителям гораздо интереснее нарастить поставки туда, нежели бороться за право торговать с другими странами за рубежом», — рассказал эксперт. По словам эксперта, поставки российского вина за рубеж развивались до 2022 года. Тогда Россия торговала с европейскими странами. Сейчас отечественное вино отправляется в Азию, Израиль и Китай. Но экспорт — не приоритет для развития отрасли. Важнее наполнить отечественный рынок, заключил эксперт. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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