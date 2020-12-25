Поезд сошел с рельс после аварии с газовозом в Пермском крае

Грузовой поезд с щебнем двигался через переезд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вблизи станции Бисер в Горнозаводском районе Пермского края водитель газовоза не справился с управлением и врезался в грузовой поезд с щебнем. В результате аварии пять вагонов сошли с рельс.

«Водитель автомобиля-газовоза MAN TGS не справился с управлением и допустил наезд на грузовой маневровый поезд, груженый щебнем, который двигался через переезд», — говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры в telegram-канале. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

На месте работают следственно-оперативная группа МВД и дирекция аварийно-восстановительных средств Свердловской железной дороги для ликвидации последствий столкновения. Пермская транспортная прокуратура проведет проверку безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.