В Петербурге столкнулись два поезда. ВИДЕО

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По версии очевидцев, столкновение произошло из-за ошибки в работе светофоров (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Санкт-Петербурге столкнулись два грузовых поезда. От удара составы сошли с рельсов.

«Касательное столкновение двух грузовых составов с последующим сходом с рельсов двух электровозов и одного пустого полувагона», — пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение ГУ МЧС Санкт-Петербурга. Там добавили, что движение пассажирских поездов проходит по резервному маршруту.

На видео очевидцы рассказывают, что водитель одного из поездов уснул во время движения, однако он серьезно не пострадал. Также по их словам, столкновение могло произойти из-за ошибки в работе светофоров.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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