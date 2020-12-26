Пользователи в соцсетях раскритиковали отправку 300 000 доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Аргентину. Российские регионы не получили столько доз препарата, сколько единоразово отправили на другой континент.
«Какая боль, какая боль — Аргентина-Россия, 5:0», — пользователь @manapka в Twitter переделал популярную песню под инфоповод. Большинство других пользователей согласны с таким мнением и сравнивают, сколько доз «Спутник V» отправлено в регионы РФ и в Аргентину.
Ранее в Аргентину прибыл самолет с первыми дозами российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает RNS. Президент страны заявил, что вакцинация там начнется 29 декабря.
Властям сразу припомнили обещание отправить вакцину в первую очередь в регионы
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Пользователи даже начали считать, насколько больше аргентинцев провакцинируется
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Россияне считают, что все дело в хорошей оплате
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Кто-то даже предполагает, чем именно будет расплачиваться Аргентина
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Кто-то относится скептически к новости о том, что аргентинцы рады поставке