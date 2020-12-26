26 декабря 2020

В соцсетях недовольны отправкой вакцины «Спутник V» в Аргентину. «Они коксом рассчитываться будут»

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Россия отправила в Аргентину 300 тысяч доз вакцины «Спутник V» Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пользователи в соцсетях раскритиковали отправку 300 000 доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Аргентину. Российские регионы не получили столько доз препарата, сколько единоразово отправили на другой континент.

«Какая боль, какая боль — Аргентина-Россия, 5:0», — пользователь @manapka в Twitter переделал популярную песню под инфоповод. Большинство других пользователей согласны с таким мнением и сравнивают, сколько доз «Спутник V» отправлено в регионы РФ и в Аргентину.

Ранее в Аргентину прибыл самолет с первыми дозами российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает RNS. Президент страны заявил, что вакцинация там начнется 29 декабря.

Властям сразу припомнили обещание отправить вакцину в первую очередь в регионы
telegram
Пользователи даже начали считать, насколько больше аргентинцев провакцинируется
twitter
Россияне считают, что все дело в хорошей оплате
twitter
Кто-то даже предполагает, чем именно будет расплачиваться Аргентина
twitter
Кто-то относится скептически к новости о том, что аргентинцы рады поставке
twitter

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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