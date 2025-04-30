Небензя: секретариат ООН становится на сторону партии войны по Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил секретариат альянса в поддержке «партии войны» из-за распространения фейков об ударах России по гражданским объектам на Украине. Заявление прозвучало на заседании Совета Безопасности ООН.
«Глубоко разочарованы, что секретариат ООН устами госпожи [замгенсека ООН Розмари] Дикарло не только активно подпевает этим фейкам, но и в своих оценках говорит дословными тезисами давно ушедшей байденовской администрации», — заявил Небензя в ответ на позицию заместителя генсека о том, что Россия якобы наносит удары по гражданским объектам. По его словам, секретариат фактически становится на сторону «партии войны», что нарушает принципы беспристрастности, закрепленные в Уставе ООН.
Небензя добавил, что подобная позиция подрывает доверие к выводам секретариата по украинскому кризису. А также ставит под сомнение его стремление к мирному урегулированию.
Ранее Небензя заявил, что ООН проявила себя не с лучшей стороны в ходе украинского конфликта. По его словам, в адрес работы данной структуры поступает значительное количество критических замечаний. Дипломат подчеркнул, что ООН нарушает принцип беспристрастности, особенно в контексте событий на Ближнем Востоке. В частности, он обратил внимание на отказ исполнительного директора ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел выступить на заседании Совета Безопасности, посвященном гибели детей в Газе, несмотря на то что по вопросу Украины она представила доклад с выраженной позицией.
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