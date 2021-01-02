В России меняется динамика распространения коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 3 января, — 393-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 309-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 588 745, достигнув отметки в 84 936 020. Выздороветь из них удалось 59 983 096 пациентам (+768312 за сутки). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 842 973 человек (+18 351 за сутки).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 20 877 967 человек. Следом идут Индия (10 324 631) и Бразилия (7 716 405). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 3 212 637 заболевших.

Вакцина и лекарство

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов начать на Украине клинические испытания совместной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca. Между тем с американским препаратом Pfizer возникли проблемы. Накануне в Мексике врач попала в больницу с судорогами и затруднением дыхания. Это произошло после того, как ее привили.

Медики назвали противопоказания для вакцинации. По их словам, у пациента не должно быть симптомов ОРВИ и обострений хронических заболеваний. Также нельзя злоупотреблять жирной пищей и алкоголем. Перед процедурой необходимо сделать ПЦР-тест, чтобы исключить заболевание в бессимптомной форме, а также сдать анализ на антитела IgM и IgG. Привившиеся от коронавируса могут получить паспорт вакцинации. Сервис уже доступен на сайте госуслуг.

Коронавирус в России

За прошедшие сутки в стране было выявлено 26 301 новых заболевших COVID-19. В лидерах находится Москва, где было зафиксировано 5452 новых случаев. На втором месте — Санкт-Петербург (3742), на третьем — Московская область (1564). Этой весной Госдума может принять законопроект о дистанционном обучении. Он будет применяться только на случай пандемии или других форс-мажорных обстоятельств.

С 1 января 2021 года минимальные выплаты по больничным листам будут не ниже МРОТ. Такая норма была продлена и стала в России бессрочной. Она была введена в связи с эпидемией коронавируса в апреле 2020 года и действовала до 31 декабря.

Врач и телеведущий Александр Мясников возмутился рекомендацией представителя РПЦ не посещать пожилым рождественские богослужения. По его словам, этим запретом церковь может лишить кого-то последней опоры в жизни.

Коронавирус в мире

Нынешний вирус — не последний в истории человечества. Люди несерьезно относятся к коронавирусу, хотя все еще может повториться, считает футуролог и консультант японского правительства Мориносукэ Кавагути. По его мнению, пандемия вскрыла проблемы плохой медицины и ожирения человечества.

Китай вовремя принял меры по нераспространению COVID, тогда как пандемия началась после отдельных вспышек заболеваемости в разных местах по всему миру. Как заявил министр иностранных дел КНР Ван И, в Китае первыми сообщили об инфекции. Позже страна «была в авангарде борьбы с дезинформацией, попытками политизации и стигматизации».