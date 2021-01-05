В Союзе биатлонистов объяснили массовое снятие спортсменов УрФО

Биатлонисты ушли из-за плохого расписания соревнований и недостаточной подготовки (Архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Снять с соревнований биатлонистов, в том числе из ХМАО и Тюменской области, пришлось, не из-за прибытия допинг-контроля, а из-за неудачного расписания соревнований. Об этом заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

«По сравнению с прошлогодними соревнованиями программу „Ижевской винтовки“ у юниоров и юниорок уплотнили. Когда тренеры говорят нам, что снимая спортсменов с соревнований, они так расставили приоритеты, нет оснований им не верить», — приводится комментарий Майгурова на сайте Союза. При этом в прошлом году программа гонки была отборочной для попадания на соревнования по мировому первенству в Европе. В этом году «Ижевская винтовка» такой возможности не дает.

Также сыграла роль недостаточная подготовка спортсменов из-за коронавируса, уточняет президент СБР. Некоторые и сами перенесли инфекцию. Отказ юниоров от участия в соревнованиях не был связан с прибытием допинг-офицеров. Более того, все 33 человека, которые снялись, были открыты для допинг-контроля и до конца соревнований не уходили с места их проведения. «Мы дуем на воду, обжегшись на молоке», — ответил Майгуров тем, кто подозревает спортсменов в применении допинга.

4 января появилась информация, что 33 спортсмена-юниора снялись с соревнований после прибытия на место состязания допинг-офицеров. Шесть из них приехали из ХМАО, еще пять из Тюменской области. После этого инцидента известный Советский биатлонист Александр Тихонов резко раскритиковал Майгурова, пишет RT. Комментатор Дмитрий Губерниев ранее предполагал, что молодые спортсмены могли уйти с гонки из-за коронавируса, напоминает телеканал 360.