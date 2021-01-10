Экс-глава свердловской дочки Росатома продал КНР ядерные секреты

Для внешэкономических операций с документами и материалами нужна лицензия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшему генеральному директору ООО «Атоммашкомплекс УЭХК» в Новоуральске вынесли приговор за передачу иностранцам опасных и секретных технологий. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе Новоуральского городского суда.

Экс-главу структуры Росатома Тараса Крокоса признали виновным в том, что фирма из Китая незаконно получила технологии, которые могут быть использованы в производстве оружия массового поражения (ч. 3 ст. 189 УК РФ). «Согласно приговору суда Тарасу Крокосу назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года», — рассказали в суде. Приговор еще не вступил в силу.

Якобы план на передачу конструкторских документов иностранной фирме возник у гендиректора в ноябре 2016 года. Продолжалась она по январь 2017 года. «Тарас Крокос имел доступ к рабочей конструкторской документации на изготовление лодочек, используемых для карботермического синтеза и изготовления таблеток смешанного нитридного уран-плутониевого топлива, которое может быть использовано при создании оружия массового поражения, а именно ядерного оружия», — сообщили в Новоуральском городском суде.

Из приговора следует, что для вывоза за рубеж подобных технологий нужно получать лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК России), но Крокос этого не сделал. Тем самым предприятие незаконно получило 25 млн руб. прибыли, посчитало следствие. Расследованием занимался следственный отдел свердловского управления ФСБ России. На момент публикации Крокос не ответил на вопросы корреспондента URA.RU.

«Атоммашкомплекс УЭХК» входит в территорию опережающего социально-экономического развития «Новоуральск» (ТОСЭР). Предприятие работает под эгидой Росатома. Крокос руководил им до 18 ноября 2019 года. В настоящее время ООО «АМК УЭХК» возглавляет Сергей Сметанин.