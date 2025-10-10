Ушедший британский бренд Dyson зарегистрировал товарный знак в РФ

Британский производитель премиальной техники Dyson, покинувший российский рынок в 2022 году, зарегистрировал товарный знак в Роспатенте. Исключительные права действуют до февраля 2035 года и охватывают широкий спектр товаров — от пылесосов до фенов.
«Согласно документам, исключительные права на товарный знак будут закреплены за организацией до февраля 2035 года», — отмечается в сообщении, передает «Лента.ру». Компания получает возможность выпускать в России пылесосы, очистители воздуха, фены и другую технику под своим именем.
Dyson известен как премиум-бренд бытовой техники. Например, стоимость фенов компании составляет от 30 до 80 тысяч рублей. Российское юрлицо ООО «Дайсон» было ликвидировано в сентябре 2025 года после 18 лет работы на отечественном рынке.
Ранее сообщалось, что сеть кофеен Starbucks возобновляет работу в России под новым брендом. Компания официально зарегистрировала торговую марку премиум-класса для возвращения на российский рынок. Эту информацию передает Царьград.
