Власти ХМАО отложили вопрос с назначением на пост в правительстве

Должность первого вице-губернатора в правительстве ХМАО пока остается вакантной Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В правительстве ХМАО поставлена на паузу ситуация с переназначением на должность первого вице-губернатора, которую раньше занимал Геннадий Бухтин. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента региона.

«Пока губернатор [Югры Наталья Комарова] подписала постановление о выводе Геннадия Федоровича [Бухтина] из состава правительства. Возможные кандидаты на этот пост ей озвучены. Это депутат Думы ХМАО Андрей Филатов и глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Но очевидно, что ей нужно время для принятия окончательного решения», — считает инсайдер.

Директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова не ответила на телефонный звонок журналиста агентства. Президент фонда «Региональная политика» Павел Манченко считает, что у Комаровой большой спектр вариантов, что делать с должностью первого вице-губернатора. «Возможно, что полномочия Бухтина будут перераспределены, например, между действующими заместителя губернатора Алексеем Забозлаевым и Андреем Зобницевым. Возможно кем-то еще. Должность, которую занимал Бухтин, требует как высоких профессиональных компетенций, так и особых личных отношений с Комаровой, которыми не обладает Трубецкой. Главным ресурсом Филатова как раз считается личные отношения с губернатором, но он зарекомендовал себя как руководитель политического блока и спецификой, связанной с российским законодательством и имущественными отношениями владеет не в полной мере. Но если говорить о вероятности занять пост Бухтина, то Филатов подходит на эту должность больше, чем Трубецкой ещё и потому, что возглавлял в Думе Югры комитет по бюджету и финансам, и курировал часть правительственного блока Геннадия Бухтина в законодательном органе власти», — считает эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что первый вице-губернатор ХМАО Геннадий Бухтин умер 9 января в Москве от осложнений, связанных с коронавирусом. Он был погребен на Троекуровском кладбище.