Глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая занимает в Верховной раде второе место, Андрей Лесин назвал ошибкой отказ Украины от получения российских кредитов. МВФ предоставляет стране деньги на менее выгодных условиях.
«Самая большая ошибка. <…> Три миллиарда долларов получила Украина от России без каких-либо условий. В марте должна была получить еще 12. Без каких-либо условий, только платите проценты. Мы получаем от кредиторов МВФ примерно те же деньги, в разы даже меньше, но только нам диктуют условия», — сказал Лесин, вспомнив при этом события 2013—2014 годов, когда в стране произошла смена власти.
Говоря об условиях МВФ, он указал на то, что Киев вынужден устанавливать определенную цену на газ, слушать, как проводить реформу здравоохранения и что делать со своей экономикой и промышленностью. «Их задача нас уничтожить», — добавил политик, подчеркнув, что Россия должна быть мостом между Европой и Россией.
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