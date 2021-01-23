23 января 2021

На Украине назвали большой ошибкой отказ от российских кредитов

© Служба новостей «URA.RU»
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Россия предоставляла Украине кредиты на более выгодных условиях, считает Андрей Лесин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая занимает в Верховной раде второе место, Андрей Лесин назвал ошибкой отказ Украины от получения российских кредитов. МВФ предоставляет стране деньги на менее выгодных условиях.

«Самая большая ошибка. <…> Три миллиарда долларов получила Украина от России без каких-либо условий. В марте должна была получить еще 12. Без каких-либо условий, только платите проценты. Мы получаем от кредиторов МВФ примерно те же деньги, в разы даже меньше, но только нам диктуют условия», — сказал Лесин, вспомнив при этом события 2013—2014 годов, когда в стране произошла смена власти.

Говоря об условиях МВФ, он указал на то, что Киев вынужден устанавливать определенную цену на газ, слушать, как проводить реформу здравоохранения и что делать со своей экономикой и промышленностью. «Их задача нас уничтожить», — добавил политик, подчеркнув, что Россия должна быть мостом между Европой и Россией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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