Мясников ответил на главные вопросы о вакцине от коронавируса

Пациенты, желающие вакцинироваться, не могут самостоятельно решать, какой препарат им поставить. Подходящий препарат им должен назначить врач, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. В своем telegram-канале он также ответил на другие вопросы о вакцинации от COVID-19.
- Какую вакцину ставить? По словам Мясникова, россиянам доступны две разновидности препаратов, произведенных на разных платформах — «Cпутник V» и «ЭпиВакКорона». «Одна обеспечивает более долгую защиту, другая больше подойдет людям с хроническими заболеваниями. Принимать решение надо по совету врача», — отмечает он.
- Можно ли ставить вакцину людям с тяжелыми заболеваниями? По мнению Мясникова, людям из группы риска особенно важна защита от коронавируса, поэтому им необходимо вакцинироваться.
- Нужно ли вакцинироваться тем, кто уже переболел? Мясников считает, что до осени переболевшим коронавирусом вакцинироваться пока не стоит — иммунитет может сохраниться и дольше.
- Пускают ли западные страны только тех, кто поставил Pfizer? В будущем, по прогнозу телеведущего, страны будут ориентироваться на уровень антител. Подобные слухи, по его мнению, могли возникнуть из-за отмены обязательного карантина при въезде из некоторых стран ЕС для вакцинированных Pfizer.
- Борются ли существующие вакцины с новыми мутациями коронавируса? Мясников уверен, что это так.
- Сколько процентов населения надо привить, чтобы достичь коллективного иммунитета? Теоретически стадный иммунитет требует 70-90% вакцинированных, чтобы «выдавить» вирус из нашей среды, уверен врач. Для снижения количества тяжелых случаев и смертей достаточен уровень всеобщей вакцинации в 30-40%.
- Низкий уровень антител после перенесения COVID-19. Телеведущий указывает на то, что при любой вирусной инфекции уровень антител падает. При этом у людей есть клеточный иммунитет, клетки «памяти», которые вырабатывают антитела при столкновении с вирусом.
Ранее Мясников заявил, что вакцинация не имеет серьезных побочных эффектов. По его словам, она не обязательна для тех, кто уже перенес заболевание, а также молодых россиян и детей, пишет «Национальная служба новостей». Однако, по его словам, новости о побочных эффектах американской вакцины от коронавируса Pfizer рождают у россиян страх перед любыми прививками, передает агентство Nation News.
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