В ЯНАО женщина несколько лет избивала детей

В Газ-Сале женщина издевалась над детьми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Газ-Сале 43-летняя женщина издевалась над четырьмя несовершеннолетними детьми, опекуном которых она была. Самому младшему ребенку семь лет, старшему — 11. Шестнадцать чиновников привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщается на сайте следственного комитета ЯНАО.

«В ходе предварительного следствия установлено, что женщина обращалась с опекаемыми детьми грубо, систематически оскорбляя их и применяя к ним насильственные действия. Под опекой обвиняемой дети были лишены нормальных условий для отдыха и развития. В ходе сбора доказательств вины опекуна следователями проведен осмотр места происшествия, исследованы жилищные условия несовершеннолетних, истребована необходимая документация, установлены все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие причинению детям физических страданий и телесных повреждений», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас дети находятся в специализированном учреждении, где получают должный уход, образование и воспитание. На опекуншу собрано достаточно доказательств — дело передано на рассмотрение в суд.

Сейчас следствие ведет расследование уголовного дела из-за халатного отношения чиновников, в обязанности, которых входит недопущение подобных ситуаций. Они должны были следить за соблюдением прав детей-сирот. В администрации Тазовского района URA.RU сообщили, что прокомментировать эту ситуацию не могут.

Ранее URA.RU сообщало, что следственный комитет проводит проверку информации о нападении на восемнадцатилетнего инвалида стаей диких собак. Молодого человека от серьезных травм спас прохожий.