В пиар-блоке свердловского правительства прошли перестановки

Сергей Симаков получил повышение Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Начальник управления информационного сопровождения департамента информационной политики правительства Свердловской области Сергей Симаков получил повышение. Он стал замдиректора департамента. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Симаков.

«Функционал определен теми изменениями, которые в последние годы естественным путем претерпела система взаимодействия с журналистским сообществом и с жителями региона. Речь идет, прежде всего, о социальных медиа, работа с которыми по факту давно стала отдельным большим направлением в деятельности департамента, требующим внимания и системного подхода наряду с традиционными медиакоммуникациями», — рассказал Симаков о своих новых должностных обязанностях.

Ранее URA.RU сообщало об изменениях в пиар-блоке губернатора, которые начались в середине декабря, когда с поста руководителя ДИП ушла Юлия Прыткова, ее сменила Юлия Хусаинова. У губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева появился личный пресс-секретарь Анна Шкерина.