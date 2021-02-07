07 февраля 2021

IT-эксперт объяснил, чем опасны звонки с чужих телефонов

© Служба новостей «URA.RU»
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Заозерье место строительства нового моста. Пермь, смартфон, карта, сотовый телефон
Просить другого человека дать позвонить уже стало невежливо, считает эксперт Денис Кусков Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Просьба дать свой телефон чтобы позвонить ставит человека в неудобное положение, ведь на смартфоне находится много важной и личной информации. Кроме того, злоумышленник может быстро поставить на ваш телефон программу-шпион, предупреждает директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

«Сейчас мобильный телефон <…> содержит исчерпывающую конфиденциальную информацию не только о контактах из записной книжки, но и о банковских реквизитах, а также множество фотографий, секретных чатов», — цитирует агентство «Прайм» Кускова. Попросив чужой телефон, человек может случайно увидеть что-то личное, поэтому такая просьба и невежлива. Кроме того, попросив ваш телефон, хакер может быстро и незаметно установить туда программу-шпион или вирус.

В наше время севший смартфон уже не является основанием для просьбы дать позвонить с чужого аппарата. Зарядить гаджет можно в кафе, салонах сотовой связи и т. д., говорит эксперт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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