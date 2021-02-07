IT-эксперт объяснил, чем опасны звонки с чужих телефонов

Просьба дать свой телефон чтобы позвонить ставит человека в неудобное положение, ведь на смартфоне находится много важной и личной информации. Кроме того, злоумышленник может быстро поставить на ваш телефон программу-шпион, предупреждает директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.
«Сейчас мобильный телефон <…> содержит исчерпывающую конфиденциальную информацию не только о контактах из записной книжки, но и о банковских реквизитах, а также множество фотографий, секретных чатов», — цитирует агентство «Прайм» Кускова. Попросив чужой телефон, человек может случайно увидеть что-то личное, поэтому такая просьба и невежлива. Кроме того, попросив ваш телефон, хакер может быстро и незаметно установить туда программу-шпион или вирус.
В наше время севший смартфон уже не является основанием для просьбы дать позвонить с чужого аппарата. Зарядить гаджет можно в кафе, салонах сотовой связи и т. д., говорит эксперт.
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