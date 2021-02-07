07 февраля 2021
06 февраля 2021
05 февраля 2021

Экс-чиновник из ХМАО стал советником российского губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день без Попова. Сургут, базаров владимир
У Владимира Базарова произошел новый поворот в его карьере Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Советником врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова назначен экс-заместитель главы Сургута Владимир Базаров. Эту информацию URA.RU подтвердил сам чиновник.

«Назначен советником [врио] губернатора [Белгородской области] по ЖКХ, дорогам и транспорту, капстрою. В рамках нацпроектов и госпрограмм контролирую капвложения, сроки, качество», — прокомментировал Базаров. Он также добавил, что 8 февраля был официально представлен в новом для себя качестве.

До назначения на должность в правительство Белгородской области Базаров с 2016 года работал вице-губернатором Севастополя. Однако в конце 2020 года ушел в отставку. Ранее чиновник занимал различные посты в мэрии Сургута. В Крым он уезжал, покинув пост вице-мэра, который курировал вопросы ЖКХ, переселения из аварийного жилья и экологии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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