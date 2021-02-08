Российский судья получил должность в ООН

Судья из РФ Кирилл Геворгян назначен заместителем председателя Международного суда ООН. Об этом сообщила пресс-служба суда.
«судья из США Джоан Донохью была избрана председателем, а судья из России Кирилл Геворгян — вице-председателем, каждый на срок в три года», — цитирует ТАСС пресс-релиз. Предшественником Геворгяна был судья Сюэ Ханьцинь из Китая.
Международный суд ООН является одним из шести главных органов Организации Объединённых Наций. Геворгян занимал должность судьи этой инстанции с 2015 года. На дипломатической службе находился с 1975 года.
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