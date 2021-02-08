08 февраля 2021

Российский судья получил должность в ООН

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Судья из России Кирилл Геворгян назначен вице-председателем Международного суда ООН Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Судья из РФ Кирилл Геворгян назначен заместителем председателя Международного суда ООН. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«судья из США Джоан Донохью была избрана председателем, а судья из России Кирилл Геворгян — вице-председателем, каждый на срок в три года», — цитирует ТАСС пресс-релиз. Предшественником Геворгяна был судья Сюэ Ханьцинь из Китая.

Международный суд ООН является одним из шести главных органов Организации Объединённых Наций. Геворгян занимал должность судьи этой инстанции с 2015 года. На дипломатической службе находился с 1975 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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