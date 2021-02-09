Захарова ответила на слова об унижении главного дипломата ЕС в РФ

Заявления Европы о том, что визит в Москву верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля закончился унижением — это информационная кампания Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире канала «Россия 1».
«Вот выходят люди, заряженные одними и теми же словами, по одной методичке работавшие, и начинают нести какую-то несусветную чушь. Для чего они это делают? Понятно, информационная кампания. Ровно поэтому», — передает слова Захаровой РИА «Новости». По ее мнению, депутаты Европарламента сами унижают Борреля, а обвиняют Москву.
Жозеп Боррель был в Москве с 4 по 6 февраля. После чего некоторые политики и дипломаты в ЕС заявили, что визит Борреля в Россию закончился унижением. Сам Боррель указал, что Евросоюз может ввести новые санкции в отношении РФ. Он также заявил, что хотел донести до своих российских коллег мнение Евросоюза о происходящих в России событиях, а также помочь подготовить возможные обсуждения о возобновлении диалога.
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