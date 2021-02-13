В России за сутки умерли 500 человек с коронавирусом

В России за сутки коронавирусом заразилось 14 861 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в России выявлено 14 861 заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 14 861 случай COVID-19», — говорится в сообщении. От болезни скончались 502 пациента. Вылечились — 18 765. С начала пандемии заразилось 4 057 698 россиян, из них выздоровели 3 577 907, а скончались, по официальным данным, 79 696. Днем ранее сообщалось о 15 089 заболевших.

На первом месте по числу новых заболевших Москва (+1 963). Далее идет Санкт-Петербург (+1 130) и Московская область (+884).

На Урале лидерство по числу заболевших у Свердловской области — +272. В других регионах ситуация следующая: Челябинская область — +262, Тюменская область — +120, Курганская область — +88, ЯНАО — +55, ХМАО — +138, Пермский край — + 263.

Ранее биолог Анча Баранова, что вакцинированные от коронавируса могут быть бессимптомными распространителями заболевания. Из-за этого даже после прививки обязательно носить маски и соблюдать другие правила санитарной безопасности.